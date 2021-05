Twee bergbeklimmers overleden op Mount Everest

De slachtoffers komen uit de Verenigde Staten en Zwitserland. Over hun identiteiten is verder niets bekendgemaakt. De Zwitserse klimmer overleed tijdens het afdalen aan vermoeidheid, nadat hij de top al had bereikt. Seven Summit Treks had al twee Sherpa’s gestuurd om de klimmer zuurstof en voedsel te brengen, maar dit mocht niet baten.

De Amerikaan stierf in één van de klimmerskampen, nadat hij naar beneden moest worden geholpen omdat hij last kreeg van sneeuwblindheid en vermoeidheid.

Het gaat om de eerste sterfgevallen op Mount Everest van 2021. De Nepalese kant van de berg ging in april weer open voor commerciële klimexpedities, nadat het een jaar gesloten was wegens de coronapandemie. Vorige week moesten dertig klimmers nog worden geëvacueerd uit het basiskamp. Alle dertig zouden ziek zijn en twee van hen bleken besmet met het coronavirus.