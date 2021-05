Bonaire versoepelt de coronamaatregelen

Bonaire gaat donderdag de coronamaatregelen versoepelen. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna bekendgemaakt. Op het eiland is het aantal met corona besmette personen gedaald naar tien. Er zijn geen mensen met het virus meer in het ziekenhuis opgenomen.

Na drie weken in risiconiveau 4 te hebben gezeten gaat Bonaire naar risiconiveau 3. Dat betekent onder meer dat bars, restaurants en casino’s tot middernacht open kunnen blijven. Discotheken en seksinrichtingen moeten nog wel gesloten blijven. Er gelden nog veel beperkende maatregelen in de samenleving, zo mogen privé niet meer dan tien personen samenkomen.

In winkels wordt niet meer dan twee personen van een huishouden toegelaten. Bij begrafenissen en huwelijken mogen tot maximaal honderd bezoekers aanwezig zijn. Kerken mogen niet meer dan 50 procent van het mogelijke aantal bezoekers toelaten. Daar mag alleen zachtjes worden gezongen.

Volgens Rijna houdt niet iedereen zich aan de regels en komen nog steeds veel mensen in grote groepen bij elkaar, zoals bij illegale feesten thuis of op het strand. Hij doet een oproep aan iedereen om zich aan de regels te houden. Tegelijkertijd is hij blij dat steeds meer mensen zich laten vaccineren. 68 procent heeft in ieder geval de eerste coronaprik gekregen, aldus de gezaghebber. Meer dan 35 procent van de bevolking heeft twee prikken gehad.

Vanaf 19 mei geldt voor Nederlanders een reisadvies met de kleurcode geel voor Bonaire. Nederland beschouwt Bonaire als een laagrisico-eiland. Passagiers uit Bonaire die naar Nederland reizen hoeven zich niet meer te laten testen en hoeven niet in quarantaine. Nederland blijft echter wél een hoogrisicoland voor Bonaire. Daarom worden de testen gehandhaafd die gedaan moeten worden als mensen naar Bonaire reizen.