Spelersbus Go Ahead Eagles warm onthaald in Deventer

De spelersbus van Go Ahead Eagles is aangekomen in Deventer. Daar werden de voetballers warm onthaald door supporters vanwege de promotie naar de Eredivisie door de winst op Excelsior (1-0).

Fans stonden met fakkels de bus op te wachten. Die kwam even na 02.00 uur aan op een parkeerterrein bij het Van der Valk Hotel, langs de A1. Bij RTV Oost was te zien hoe uitzinnige supporters met vlaggen stonden te zwaaien, de voetballers toejuichten en vuurwerk afstaken.

De spelers van Go Ahead Eagles vierden zelf ook al feest tijdens de busreis vanuit Rotterdam naar Deventer, zo was te zien en te horen op beelden die de club op Twitter deelde.

Bas Kuipers, die in de 82e minuut het winnende doelpunt maakte voor Go Ahead Eagles, zei bij RTV Oost dat de spannende ontknoping van de Keuken Kampioen Divisie op ‘een sprookje’ lijkt. ‘Het is een grote chaos hier”, zei hij toen de spelersbus net was gearriveerd.

Kuipers sprak van ‘een bizar einde’ van de competitie. Doordat De Graafschap punten liet liggen tegen Helmond Sport (0-0), keren de Eagles terug naar het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal. De wedstrijd in Doetinchem was woensdag op hetzelfde tijdstip begonnen, maar vanwege noodweer was dat duel lange tijd stilgelegd. ‘Winnen... en dan een uur moeten wachten”, aldus Kuipers over de spanning.

In het centrum van de stad was woensdagavond laat al een groot feest uitgebroken. Daar is het inmiddels weer rustig geworden.