Inflatievrees leidt tot forse minnen op aandelenbeurzen New York

De S&P 500 eindigde uiteindelijk 2,1 procent in de min op 4063,04 punten. De Dow-Jonesindex zakte 2 procent tot 33.587,66 punten en techbeurs Nasdaq ging 2,7 procent onderuit tot 13.031,68 punten.

De inflatie in de VS kwam in april uit op 0,8 procent op maandbasis. Dat is de sterkste stijging sinds 2009 en veel meer dan de 0,2 procent waar economen in doorsnee op rekenden. Het rendement op obligaties schoot daarop omhoog, waardoor aandelen relatief minder aantrekkelijk zijn voor beleggers.

Veelbelovende techbedrijven

Dit treft vooral aandelen die vorig jaar veel duurder zijn geworden, zoals van grote of veelbelovende techbedrijven. Apple, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Tesla en Facebook eindigden tot 4,4 procent in het rood.

Dat de inflatie toeneemt heeft te maken met het economische herstel. Daarnaast is er veel nieuw geld in de economie gepompt door stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken. Op aandelenmarkten zijn nu zorgen dat te bruuske prijsstijgingen het economisch herstel ook kunnen dwarsbomen.

Amerikaanse banken

Bij grote Amerikaanse banken verdwenen eerdere winsten tijdens de sessie uiteindelijk ook. Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs verloren tot 1,5 procent.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 65,85 dollar. Brentolie won 0,8 procent tot 69,10 dollar per vat. De euro was 1,2074 dollar waard, tegenover 1,2071 dollar bij het slot van de Europese beurzen.