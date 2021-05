De bibliotheken gaan eerder open. Nadat de Tweede Kamer daar woensdag in een debat op had aangedrongen zei premier Mark Rutte dat de bibliotheken worden meegenomen in stap twee van het openingsplan.

Vanwege de procedure die geldt voor het versoepelen, gaan de bibliotheken wel iets later open dan bijvoorbeeld de sportscholen en zwembaden. Die mogen, als de cijfers volgende week gunstig zijn, 19 mei open. De bibliotheken volgen dan op 20 mei.