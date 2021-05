Charlie Aptroot benoemd tot waarnemend burgemeester van Hilversum

Het streven is dat Pieter Broertjes uiterlijk 1 september terugkeert als burgemeester van Hilversum. Het herstel van Broertjes gaat voorspoedig, meldt de gemeente. Hij heeft ondertussen het ziekenhuis verlaten en is aan het revalideren. ‘Ondanks dat zijn gezondheid met sprongen vooruitgaat, is een geruime tijd voor herstel voorgeschreven. Met de komst van een waarnemend burgemeester kan dit in alle rust gebeuren”, stelt de gemeente.

Aptroot begint 19 mei. Sinds mei vorig jaar was hij waarnemend burgemeester van Voorschoten. Daarvoor was hij vanaf 2012 burgemeester van Zoetermeer. Van 2003 tot 2012 was hij lid van de Tweede Kamer. Aptroot is 70 jaar en lid van de VVD.