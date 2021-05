Rechter wil ex-agent die George Floyd vermoordde langer in cel

Rechter Cahill van de staat Minnesota volgt daarmee de lijn van de aanklagers. Als agent misbruikte Chauvin zijn gezagspositie bij de hardhandige arrestatie van Floyd vorig jaar in Minneapolis. Hij verleende vervolgens geen eerste hulp toen Floyd niet meer ademde. Ook waren er kinderen in de buurt toen de agent Floyd bijzonder wreed behandelde. Verder overtrad Chauvin de regels van de politie toen hij een knie tegen de hals van de Afro-Amerikaan gedrukt hield. Hij deed dat ruim negen minuten lang, waardoor Floyd stikte. Chauvin bleef onverschillig voor de smeekbeden van Floyd.

De uitspraak wordt op 25 juni verwacht. Een jury had Chauvin eind april schuldig bevonden aan alle drie aanklachten, van moord (in een bepaalde categorie) tot doodslag. Hij kan daarvoor veertig jaar achter de tralies belanden. Maar omdat de ex-agent geen strafblad had, werd rekening gehouden met ongeveer 12,5 jaar. Maar dat kan nu dus langer worden.