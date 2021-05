Informateur Hamer gaat langs bij Kamervoorzitter Bergkamp

SER-voorzitter Mariëtte Hamer, die woensdag is benoemd tot de nieuwe informateur, gaat diezelfde avond nog langs bij Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. Hamer krijgt van de Kamervoorzitter de opdracht waar zij zich over zal buigen als informateur.

In die opdracht zal staan dat Hamer met verschillende partijen tot eerste voorstellen voor een nationaal herstelplan moet komen. Dat herstelplan moet Nederland uit de coronacrisis helpen. Daarna moet de informateur kijken welke partijen tot een nieuwe regeringscoalitie kunnen komen. Een voorstel van D66 en VVD om Hamer te benoemen en haar deze taken mee te geven, kreeg woensdag voldoende steun. De Kamer debatteerde die dag over het verslag van de oude informateur, Herman Tjeenk Willink.