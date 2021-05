Noodbevel gemeente Zuidplas om wedstrijd ADO tegen Willem II

In Nieuwerkerk aan den IJssel (Zuid-Holland) is woensdag sinds 16.00 uur een zogeheten noodbevel van kracht omdat het eerste elftal van Willem II er overnacht wegens de wedstrijd van donderdag tegen ADO Den Haag. De burgemeester van de gemeente Zuidplas, waaronder Nieuwerkerk aan den IJssel valt, heeft signalen ontvangen dat er sprake is van een dreiging van een verstoring van de openbare orde door supporters van de voetbalclub uit Tilburg.