Wall Street lager na inflatiecijfers uit VS

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend. Beleggers op Wall Street buigen zich over inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die veel hoger uitvielen dan verwacht. De afgelopen dagen zorgde de vrees voor een sterk oplopende inflatie en een stijgende rente ook al voor koersdalingen op de beurzen, vooral voor techfondsen.

De inflatie in de VS kwam in april uit op 0,8 procent op maandbasis. Dat is de sterkste stijging sinds 2009 en er was gerekend op 0,2 procent. Als de inflatie hard gaat oplopen kan dat de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, mogelijk bewegen om sneller de rente te gaan verhogen. Dat is met name ongunstig voor technologiebedrijven die de laatste tijd dan ook aan waarde moesten inleveren. Apple, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Tesla en Facebook stonden tot 1,5 procent in het rood.

Banken profiteren juist van een hogere rente. Dat zorgde voor plussen voor grote Amerikaanse banken als Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs tot 2,4 procent.

Dow-Jonesindex

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een verlies van 0,3 procent op 34.177 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 4129 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,2 procent tot 13.186 punten.

Amazon toonde een min van 0,8 procent. De Europese Commissie heeft in 2017 ten onrechte de Luxemburgse regering opgedragen 250 miljoen euro ‘achterstallige’ belasting plus rente te vorderen van de webwinkel. Dat oordeelde het Gerecht van de Europese Unie in een zaak die de Luxemburgse regering en Amazon tegen het besluit van het dagelijks EU-bestuur hadden aangespannen.

De maker van computerspelletjes Electronic Arts (EA), bekend van de FIFA-voetbalspellen, kwam met cijfers en vooruitzichten die redelijk goed vielen bij beleggers. Het aandeel steeg 0,4 procent. Televisiestreamingdienst FuboTV won ruim 14 procent na een verhoging van de omzetverwachting.