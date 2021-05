Cheney weggestemd uit belangrijke functie Republikeinse Partij

Het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Liz Cheney is weggestemd uit een belangrijke functie binnen de Republikeinse Partij. Ze gold als de nummer drie van haar partij in het lagerhuis en was daar een van de fractieleiders, maar is nu weggestemd door aanhangers van oud-president Donald Trump.

Cheney is een van de grootste critici van Trump binnen de partij. Ze was een van de Republikeinen die in januari voor een afzettingsprocedure stemde. Aanhangers van Trump binnen de partij hebben haar nu mede daarom uit haar belangrijke functie weggestemd.

In een reactie zei Cheney dat het land juist een sterke Republikeinse Partij nodig heeft. ‘Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Trump nooit meer president wordt. Het is belangrijk dat wie wordt gekozen trouw is aan de grondwet. We kunnen ons niet laten afremmen door de leugens van een gevaarlijke oud-president.’

De dochter van oud-vicepresident Dick Cheney wordt waarschijnlijk vervangen door afgevaardigde Elise Stefanik uit New York. Zij heeft de steun van prominente Republikeinen als Kevin McCarthy en Steve Scalise.