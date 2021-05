Corendon: bij ons vijf keer zoveel boekingen als vorige weken

Bij Corendon worden momenteel vijf keer zoveel vakanties geboekt als in de vorige weken. Dat laat de reisorganisatie weten aan het ANP. Ook bij concurrenten in de reisbranche neemt het aantal boekingen sinds de coronapersconferentie van dinsdag toe.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten toen bekend dat landen per 15 mei weer allemaal een individueel reisadvies krijgen. De afgelopen tijd stond de hele wereld op oranje, wat inhoudt dat het buitenland volgens het advies alleen voor noodzakelijke redenen kon worden bezocht.

‘De drukte zet goed door”, vertelt een woordvoerder van Corendon. Of het toenemend aantal boekingen betekent dat de organisatie meer capaciteit moet boeken, is nog niet bekend. ‘Daar is het nu nog te vroeg voor. Laten we eerst zaterdag maar even afwachten, als sommige landen ook daadwerkelijk op geel springen.’

Toegenomen interesse

Ook de ANWB merkt een toegenomen interesse in buitenlandvakanties op. Meer mensen bezoeken de ANWB-website en steeds vaker zoeken zij naar buitenlandvakanties, maar dat leidt nog niet per se tot meer boekingen. ‘Ons publiek is minder afhankelijk van vluchten en hotels dus wacht nog rustig af”, zegt een woordvoerder daarover.

Eerder sprak TUI al van een ‘gekkenhuis’ bij de reisbureaus. Ook bij Sunweb zet het aantal boekingen sinds de persconferentie goed door. De reisorganisaties geven ook aan wanneer nodig het aantal vluchten en geboekte hotels op te kunnen schalen. ‘Wij hebben daar flexibele afspraken over gemaakt met onze partners”, laat een woordvoerder van Sunweb weten.