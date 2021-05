‘OMT moet duidelijk aangeven dat openen scholen verantwoord is’

Daarbij vraagt de bond zich af of het verantwoord is om de scholen weer volledig te openen zo lang nog niet iedereen die dit wil is gevaccineerd. ‘Als het OMT twijfelt zeggen wij: kies voor veiligheid. Want het is een bizar jaar geweest, als het moet houdt iedereen het de laatste zes tot acht weken, van 1 juni tot de zomervakantie, ook wel vol”, stelt de onderwijsorganisatie.

Het kabinet wil graag dat middelbare scholen weer verder opengaan. Daarbij zou de huidige anderhalve meter afstand tussen leerlingen worden opgeheven, zodat zij allemaal weer in één klaslokaal kunnen. Op verzoek brengt het OMT, dat het kabinet adviseert in de coronacrisis, volgende week advies uit over de vraag of die verdere opening verantwoord is. Daarna wordt de beslissing genomen, uiterlijk op 25 mei. De scholen zouden dan op 1 juni weer verder open kunnen gaan.