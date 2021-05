Boeren melden problemen met zonnepanelen

Tientallen en mogelijk honderden boeren en tuinders lijden financiële schade door problemen rond zonnepanelen. Volgens brancheorganisatie LTO Noord plaatsen steeds meer ondernemers zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Dit vraagt van netbeheerders een grotere netaansluiting. Ook moeten zij de geproduceerde stroom afnemen. Helaas lukt dit in veel gevallen niet. Het gevolg hiervan is dat installaties niet worden aangesloten of geproduceerde stroom niet geleverd mag worden.