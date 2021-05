België geeft tweede AstraZeneca-prik eerder, Nederland nog niet

Belgen die worden ingeënt met het coronavaccin van AstraZeneca krijgen hun tweede prik in het vervolg een stuk sneller. De periode tussen de twee prikken wordt ingekort van twaalf naar acht weken. Daardoor zijn de Belgen mogelijk al tot drie weken eerder helemaal beschermd. In Nederland volgt de tweede prik vooralsnog wel pas na twaalf weken.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over een mogelijke verkorting van het interval. Daardoor zouden de 60-64-jarigen, de doelgroep die op dit moment AstraZeneca krijgt, eerder volledig zijn beschermd. De Jonge zei tijdens de coronapersconferentie dinsdag dat de inkorting van de tijd tussen twee prikken veel gevolgen zal hebben voor de uitvoering van de vaccinaties door de huisartsen. Daar moet volgens hem goed naar worden gekeken als de periode inderdaad kan worden ingekort.

Sommige Belgen zouden met de oude methode begin september pas hun tweede AstraZeneca-prik krijgen. Maar ‘nu het aantal vaccinleveringen aanzienlijk is toegenomen’ kan een ieder die is ingeënt voortaan over acht weken terugkomen voor de tweede dosis, melden de autoriteiten. Het inenten met AstraZeneca is daardoor in België mogelijk al half augustus helemaal afgerond.

De tussentijd bij de vaccins van Pfizer en Moderna was altijd al een stuk korter. Nederland houdt respectievelijk zes en vier weken aan, België zet de tweede Pfizer-prik een week eerder.