Hamer krijgt tot 6 juni om te kijken welke partijen gaan formeren

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is door D66 en VVD voorgedragen als nieuwe informateur. Zij moet onderzoeken of er al stappen zijn te zetten om de politieke cultuur te vernieuwen en een economisch herstelplan in elkaar te zetten. Eerst moet inhoudelijk worden vastgesteld hoe het beleid er de komende jaren ongeveer uit moet gaan zien. Daarvoor heeft ze tot 6 juni de tijd, stelt de motie waarmee de partijen haar voordragen. Pas daarna gaat Hamer onderzoeken welke partijen een nieuwe coalitie gaan vormen, zo blijkt uit het voorstel van D66 en VVD.