Britse premier kondigt onderzoek aan naar aanpak coronavirus

De Britse premier Boris Johnson kondigt een onderzoek aan naar de aanpak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt vooral gekeken naar het handelen van de overheid. Waarschijnlijk begint het onderzoek in de lente van 2022.

‘Alle belangrijke aspecten van de strijd tegen het coronavirus worden onderzocht”, aldus Johnson woensdag. ‘Alles wordt onder een microscoop gelegd.’

Het onderzoek begint waarschijnlijk pas volgend jaar, omdat Johnson vreest dat er nog een stijging in het aantal besmettingsgevallen en doden kan komen in het najaar. ‘Wij willen mensen die strijden tegen het coronavirus niet afleiden als ze hun werk nog moeten doen.’

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa een van de zwaarst getroffen landen door het virus, maar is ook in hoog tempo bezig om de bevolking in te enten. Daardoor zijn veel regels al versoepeld.