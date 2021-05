Ahold straalt in lagere AEX, beleggers wachten op inflatie VS

Ahold Delhaize was woensdag een uitblinker op de Amsterdamse beurs. Het supermarktconcern blijft goede zaken doen door de coronacrisis en schroefde zijn winstverwachting op. ABN AMRO werd afgestraft na tegenvallende resultaten van de bank, die afgelopen kwartaal kampte met witwasperikelen. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers wachten gespannen op de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag naar buiten komen. De vrees voor een sterke stijging van het prijspeil leidde dinsdag tot flinke verliezen op de beurzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 695,45 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 1031,37 punten door de koersval van ABN AMRO. Frankfurt won 0,2 procent en Parijs bleek vlak. Londen steeg 0,6 procent dankzij een meevallende krimp van de Britse economie in het eerste kwartaal.

Ahold Delhaize (plus 3,7 procent) was koploper in de AEX. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Met name online deed het concern goede zaken door de pandemie en de lockdownmaatregelen. Aegon klom 2,7 procent. De verzekeraar voerde de winst in het eerste kwartaal flink op. Prosus won 2,4 procent. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat de techinvesteerder bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers overneemt. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway (min 3,9 procent) sloot de rij na de aankondiging van concurrent Delivery Hero om terug te keren op de Duitse markt.

In de MidKap raakte ABN AMRO dik 9 procent kwijt. De bank leed afgelopen kwartaal een verlies als gevolg van de megaschikking vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Ook had de bank last van de lage rentes. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, die later op de dag een kwartaalupdate geeft, was de sterkste stijger met een winst van 5 procent. Volgens analisten van ING maakt het bedrijf een goede kans op een groot baggerproject in het Suezkanaal. Laadpalenfabrikant Alfen wist de kwartaalwinst flink op te voeren en werd ruim 3 procent hoger gezet. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore zag de kwartaalomzet dalen en verloor 1,9 procent.

In Frankfurt dikte Commerzbank 7 procent aan. De Duitse bank boekte tegen de verwachting in toch winst in het eerste kwartaal en schroefde zijn vooruitzichten op. Ubisoft kelderde 9 procent in Parijs na een winstalarm van de Franse ontwikkelaar van computergames.

De euro was 1,2130 dollar waard, tegenover 1,2170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 65,66 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 68,94 dollar per vat.