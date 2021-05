Aantal opnames afgelopen dagen bijna kwart lager dan tijdens piek

Kuipers meldde dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten de afgelopen 24 uur verder is gedaald, met 135. De afgelopen vier dagen werden gemiddeld 239 mensen met Covid-19 per dag opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is de som van opnames op verpleegafdelingen en intensive cares. In de laatste weken van april piekte dat gemiddelde nog op 312. Het cijfer van de laatste vier dagen dat de voorzitter van de acute zorgsector noemde, ligt 23,4 procent daaronder. ‘Dit toont aan dat de trend zich voortzet en dat is gunstig”, zei Kuipers.

Als de dalende trend aanhoudt, kunnen de voorgenomen versoepelingen van de coronamaatregelen volgende week wat het kabinet betreft doorgaan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft laten weten dat vanaf 19 mei een tweede stap wordt gezet als het zevendaagse gemiddelde van de ziekenhuis- en ic-opnames met 15 tot 20 procent is afgenomen. Dat niveau moet twee dagen eerder zijn bereikt. ‘Wanneer niet aan deze eis wordt voldaan, wordt de pauzeknop ingedrukt”, schreef De Jonge.