Bondskanselier Kurz onderzocht vanwege valse getuigenissen

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wordt door aanklagers onderzocht vanwege zijn getuigenissen in een onderzoek naar een corruptieschandaal dat ook wel bekendstaat als Ibizagate. Volgens de oppositie heeft Kurz gelogen, maar zelf beweert hij de waarheid te hebben gesproken.

De leider van de conservatieve partij ÖVP maakte het nieuws zelf bekend voorafgaand aan een kabinetsvergadering. Volgens Kurz heeft het lopende onderzoek geen gevolgen voor zijn werk als bondskanselier. Ook zei hij niet op te stappen.

Ibizagate draait om de voormalig vicekanselier van Kurz, Heinz-Christian Strache van de rechts-populistische FPÖ. In 2019 dook een oude op Ibiza opgenomen video op waarin Strache bereid leek te zijn overheidsopdrachten te gunnen in ruil voor hulp bij de verkiezingen in 2017. Door het schandaal kwam de eerste regering van Kurz ten val.

De vermeende corruptie wordt onderzocht door een parlementaire commissie die ook kijkt naar andere beschuldigingen van wangedrag door onder anderen politici van Kurz’ partij. Dat komt op een moment waarop de financiën van de ÖVP steeds meer in de schijnwerpers komen te staan. De woning van een ÖVP-minister werd eerder dit jaar doorzocht in een afzonderlijk onderzoek naar vermeende overtredingen met betrekking tot de partijfinanciën.