Partijen boos over manier van aanwijzen Hamer als informateur

De rechtse partijen PVV en JA21 zijn niet te spreken over het feit dat de naam van SER-voorzitter Mariëtte Hamer als nieuwe informateur al rondgaat. Hamer is nog niet officieel als informateur benoemd, en de oppositiepartijen zelf zijn hierover niet geïnformeerd, stellen partijleiders Geert Wilders en Joost Eerdmans. Zij vinden het niet democratisch dat dit met een aantal partijen al besloten is.

Volgens Eerdmans is zo'n deal niet te rijmen met het voornemen van de politiek om tot een nieuwe bestuurscultuur te komen. Wilders zegt dat het gesprek over hoe de formatie nu verdergaat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer moet worden gevoerd, en niet in achterkamertjes.

VVD-leider Mark Rutte zei aan het begin van het debat dat hij samen met D66 (de twee grootste partijen) voornemens is de naam van Hamer voor te dragen als informateur. De manier waarop dit is gegaan is niet ondemocratisch, vindt Rutte. Sinds de Koning geen rol meer speelt bij het formatieproces, is het normaal om af te tasten of er steun is voor een bepaalde informateur. "Er gebeurt hier volgens mij niets vreemds", zei Rutte. "Het kan niet anders."

Ook DENK-leider Farid Azarkan was ontstemd over de houding van Rutte. De VVD-leider benadrukte in een recent interview dat het politieke debat vooral in alle openheid en in de Tweede Kamer moet worden gevoerd. "Maar hij komt nu al met het resultaat", zegt Azarkan.

Hamer zal als nieuwe informateur moeten kijken met welke partijen een regeringscoalitie te vormen is. Zij volgt Herman Tjeenk Willink (ook PvdA) op, over wiens rapport woensdag wordt gedebatteerd.