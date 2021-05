1 op 100 besmette personen was volledig gevaccineerd

Mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus raken amper nog besmet, maar uit cijfers die het Outbreak Management Team (OMT) vermeldt in zijn laatste advies, blijkt nog eens dat vaccinatie geen volledig garantie geeft. Van alle mensen die in april positief testten, was 1 procent volledig gevaccineerd, meldt het OMT. Nog eens 2 procent had een eerste dosis vaccin gekregen, maar liep het virus toch nog op. Van 7 procent van de besmette personen was de vaccinatiestatus onbekend.

In hoeverre coronavaccins besmettingen voorkomen, verschilt per vaccin. Uit klinische onderzoeken bleek bijvoorbeeld dat het vaccin van Pfizer/BioNTech het risico met 95 procent verlaagt. Bij Janssen is dat 66 procent. Het risico om ernstig ziek te worden vermindert na een prik van dit in Nederland ontwikkelde vaccin met 85 procent.

Geen enkel vaccin biedt 100 procent bescherming. Los van de vastgestelde effectiviteit duurt het na de volledige vaccinatie ook nog een week (bij het vaccin van Pfizer/BioNTech) tot twee weken (Moderna, AstraZeneca, Janssen) voordat de maximale bescherming is bereikt.

Dat de vaccinatiestatus niet altijd bekend is, komt doordat de registraties niet compleet zijn. Sommige mensen geven geen toestemming om te noteren dat ze zijn gevaccineerd. Ook de verzameling in het centrale systeem van het RIVM is nog niet volledig. Het OMT meldt dat de compleetheid van dat systeem wel is toegenomen. Die wordt nu geschat op 77 tot 78 procent.