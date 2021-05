Kwartaalupdates ABN AMRO en Ahold in focus op drukke beursdag

ABN AMRO leed afgelopen kwartaal tientallen miljoenen euro verlies als gevolg van de megaschikking vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. De bank had daarnaast last van de aanhoudend lage rentes, wat ongunstig is voor de marges op spaargeld. Wel kregen de resultaten een zetje door het vrijvallen van een deel van het geld dat de bank eerder apart gezet had voor mogelijke kredietverliezen.

Ahold Delhaize presteerde in het afgelopen coronakwartaal beter dan verwacht. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com schroefde zijn winstverwachting voor dit jaar op. Het concern probeert de hogere corona-omzet vast te houden nu economieën wereldwijd langzaamaan verder opengaan. Tijdens de coronacrisis kochten veel consumenten meer eten omdat de horeca gesloten was, maar ook omdat ze thuis werkten in plaats van op kantoor.

Winst Aegon

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de volle cijferdag. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met minnen te openen na de zware verliezen een dag eerder. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zakte 1,6 procent na het verlies van dik 3 procent een dag eerder.

Aegon kwam ook met cijfers. De verzekeraar voerde de winst in het eerste kwartaal flink op dankzij kostenbesparingen en de gestegen aandelenmarkten in het afgelopen kwartaal. Daar stond tegenover dat er met name uit de Verenigde Staten meer claims kwamen, vooral als gevolg van de coronapandemie. Het bedrijf realiseerde al voor 136 miljoen euro aan kostenbesparingen, ongeveer een derde van het totale doel.

Ook laadpalenfabrikant Alfen en maritiem dienstverlener SBM Offshore openden de boeken. Alfen wist de winst in het eerste kwartaal flink op te voeren dankzij een sterke vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s en energieopslagsystemen zoals batterijen. SBM Offshore zag de kwartaalomzet dalen en handhaafde zijn omzetdoelstelling voor het gehele jaar.

De euro was 1,2122 dollar waard, tegenover 1,2170 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 65,36 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 68,61 dollar per vat.