Netanyahu roept noodtoestand uit in stad Lod wegens rellen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen in de stad Lod, omdat onder de inwoners van Arabische afkomst ‘grootschalige rellen’ zouden zijn uitgebroken. Volgens lokale media zijn er drie synagogen in brand gezet in de stad, die 15 kilometer ten zuidoosten van Tel Aviv ligt.

Maandag vonden al gewelddadige incidenten plaats in Lod, maar de situatie werd dinsdag erger. Terwijl protesten tegen de Israëlische regering toenamen in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, zouden de rellen ook over zijn geslagen op Lod. Gebouwen zouden zijn beschadigd en voertuigen in brand gezet. De politie rukte met zestien eenheden van grenswachten uit naar het gebied.

Ongeveer 30 procent van de ruim 77.000 inwoners van Lod is van Arabische afkomst. Het is één van meerdere Israëlische steden met een groot aantal Arabische inwoners. Ook in andere dergelijke steden, zoals Acre, Wadi Ara en Jisr A-zarca zijn rellen uitgebroken. In deze drie steden zijn in totaal acht mensen gearresteerd tot nu toe.

Het geweld in Lod, evenals Jeruzalem en Gaza, volgt op het besluit van Israël om zestig Palestijnse gezinnen uit hun huizen in Oost-Jeruzalem te zetten. Deze mensen moeten plaats maken voor Joodse kolonisten. De Palestijnse protesten tegen dit besluit hebben geleid tot een groot conflict waarbij Israël en de Palestijnse beweging Hamas raketaanvallen uitwisselen met tientallen doden tot gevolg.