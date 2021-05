Schade aan woning door ontploffing in Heusden

Een ontploffing heeft dinsdagavond voor veel schade gezorgd aan de gevel van een woning in Heusden. Volgens de politie is de ontploffing mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Het is niet bekend of iemand door de knal gewond is geraakt.

Het incident gebeurde vlak voor middernacht aan de Zustersteeg, in het centrum van de Brabantse vestingstad. De vermoedelijke dader is gevlucht. De politie is met onder andere een helikopter naar de verdachte op zoek.