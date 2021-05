Drukte bij reisbureaus na persconferentie

Corendon-topman Steven van der Heijden spreekt van ‘enorme drukte’ op de website en bij het callcenter. ‘Gisteren hadden we al een redelijke dag, maar vandaag zien we echt een enorme stijging in het aantal boekingen.’ Populair zijn volgens Van der Heijden onder meer de Griekse eilanden en Mallorca en Ibiza. Voor die bestemmingen geldt waarschijnlijk vanaf eind mei een geel reisadvies.

Het aantal boekingen in mei ligt bij Sunweb nu al een kwart hoger dan in 2019 op 11 mei het geval was. ‘Bizar”, noemt een woordvoerder het. ‘Toen De Jonge de kleurcodes ging uitleggen verdubbelde het aantal bezoekers van onze website.’ Vooral voor augustus worden veel vakanties geboekt. Ook bij Sunweb zijn de Griekse eilanden, Ibiza en Gran Canaria in trek.