Fitnessbranche: heropening sportscholen biedt perspectief

Vanaf volgende week woensdag mogen binnensportlocaties weer open op voorwaarde dat de cijfers over het aantal ziekenhuisopnames het toestaan. Dan mag in groepjes van hooguit twee personen samen binnen getraind worden, met een maximum van dertig mensen per ruimte, met reservering en registratie. Kleedkamers blijven wel dicht en douches ook.

Volgens Wouters heeft de fitnessbranche aangetoond dat met coronaprotocollen veilig binnen gesport kan worden. Het is volgens hem wel noodzakelijk dat er meer ruimte komt om die capaciteit van maximaal dertig mensen per binnenruimte te vergroten, want dat is erg beperkt.

Verder roept hij werkgevers op om mensen die thuiswerken ruimte te bieden om overdag een sportmoment in te plannen om zo de drukte in sportscholen te spreiden. Daarvoor gaat NL Actief in overleg met werkgeversorganisaties. Sporten zorgt namelijk voor ontspanning en helpt bij een goede weerstand, vitaliteit en gezondheid, aldus Wouters. ‘Bewegen is een heel toegankelijk medicijn.’