KHN: openen terrassen nu voor meer horecazaken interessant

Het is voor meer horecaondernemers weer interessant om hun zaak te openen als terrassen vanaf volgende week woensdag langer open kunnen. Wel blijft het vrijwel onmogelijk om uit de rode cijfers te komen voor horecazaken zolang binnenruimtes dicht moeten blijven. Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Rutte kondigde aan dat horecazaken hun terrassen, als alles meezit, vanaf 19 mei van 06.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds mogen openen. Nu is dit nog beperkt van 12.00 uur tot 18.00 uur. De versoepeling gaat alleen in als er eind deze week een duidelijke daling is van het aantal coronabesmettingen ten opzichte van de piek van de derde golf.

‘Dit betekent dat ontbijtzaken open kunnen, maar bijvoorbeeld ook restaurants of hotels voor een chic diner. Maar het blijft jammer dat we onze veilige binnenruimtes niet kunnen meepakken”, zegt Willemsen. ‘Maar wij verwachten nog voor 1 juni een grote heropening waarbij ook ruimtes binnen open kunnen. Afgelopen weken hebben we duidelijk gemaakt dat we veilige protocollen hebben en de premier heeft bevestigd dat we het goed doen.’

Door de beperkte openingstijden die voor terrassen zijn toegestaan, besloot een deel van de horeca in Nederland met buitenruimtes bij de eerste versoepeling nog niet open te gaan. Ook na de versoepeling die volgende week kan ingaan, lopen eet- en drinkgelegenheden nog veel omzet mis, waarschuwt Willemsen. ‘We zitten nog ver af van het moment dat een horecaonderneming weer rendabel kan worden, maar we zetten hiermee wel een goede stap.’