Ziekenhuisbaas Kuipers eens met stap van kabinet

Met het oog op de daling van de instroom van nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen op de ic en verpleegafdelingen begrijpt hij de stap. Als er maandag ongeveer 20 procent minder ziekenhuisopnames zijn ten opzichte van de piek in de derde golf, gaan de versoepelingen door.

Kuipers: ‘We hadden de afgelopen week een daling van 312 naar 275, dat is zo’n 12 procent. Dat moet dan nog even doorzetten. Want je moet dan eigenlijk met die 20 procent op zo’n 250 uitkomen”, aldus Kuipers over de patiëntenaantallen. ‘Dat is waar we de afgelopen dagen op zaten, maar het is nog te vroeg. Maar ik denk dat er een grote kans is dat we dat volgende week gaan halen.’

De kans dat de pauzeknop ingedrukt wordt, is volgens Kuipers wel aanwezig. ‘Ik denk dat het verstandig is om op het laatste moment nog even te kijken. Wat het effect is van Koningsdag en er kunnen ook nog andere factoren een rol spelen. Maar laten we er voor nu gewoon vanuit gaan dat dit doorgaat.’

De bedoeling is dat op 19 mei onder meer sekswerkers weer aan de slag kunnen en dat terrassen open mogen van 06.00 uur tot 20.00 uur.