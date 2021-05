Afgelopen week ruim 810.000 mensen gevaccineerd

Het vaccineren tegen het coronavirus in Nederland gaat sneller en sneller. In de afgelopen week zijn meer dan 810.000 mensen gevaccineerd, tegen ongeveer 660.000 prikken in de week ervoor en ruim 630.000 nog een week eerder.

Sinds het begin van het inenten is er slechts één week geweest waarin nog meer mensen een prik kregen. Dat was begin april, toen in een week tijd bijna 920.000 mensen werden gevaccineerd.

Bijna 5 miljoen mensen hebben nu een eerste prik gekregen. Dat is ruim een half miljoen meer dan de week ervoor. Van hen hebben bijna 1,5 miljoen ook de tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. In de afgelopen week kreeg een recordaantal van bijna 270.000 mensen een herhaalprik. In totaal zijn nu bijna 6,5 miljoen prikken gezet, blijkt uit de vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De grootste groep gevaccineerden bestaat uit thuiswonende 55-plussers. In die groep hebben bijna 2,8 miljoen mensen hun eerste prik gekregen, ruim 370.000 meer dan vorige week. Bijna een miljoen thuiswonende 55-plussers hebben ook hun herhaalprik al gekregen en dat is ruim 160.000 meer dan vorige week.