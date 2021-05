Oud-politicus Meindert Leerling overleden

Oud-politicus Meindert Leerling is op 85-jarige leeftijd overleden. Leerling zat van 1981 tot 1994 in de Tweede Kamer voor de Reformatorische Politieke Federatie (RPF), een van de voorlopers van de ChristenUnie. Hij was tevens fractievoorzitter van zijn partij. De ChristenUnie bevestigt het overlijden van Leerling.