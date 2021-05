Kamer schrapt eigen bijdrage voor toegangstesten

De Tweede Kamer wil niet dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen voor een coronatest als deze is bedoeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde evenementen of activiteiten. Coronaminister Hugo de Jonge wilde dit, maar het parlement lag dinsdag unaniem dwars.

Met behulp van toegangstesten wil het kabinet het mogelijk maken delen van de samenleving al eerder te openen dan anders verantwoord zou zijn, nu nog niet iedereen de kans heeft gehad een vaccin te krijgen. In eerste instantie zouden deze toegangstesten voor iedereen gratis zijn, maar in zijn wetsvoorstel wil De Jonge vanaf 1 juli een eigen bijdrage van een kwart van de kostprijs vragen. Die zou neerkomen op ongeveer 7,50 euro, is de schatting.

De Jonge verwacht dat toegangstesten tegen die tijd alleen nog nodig zullen zijn voor evenementen met grote groepen mensen, zoals festivals, en niet voor een bezoek aan een restaurant of de bioscoop. De Jonge vindt het terecht dat een festivalbezoeker zelf een deel van die kosten draagt, in plaats van alles uit de schatkist te betalen.

Maar de Kamer ziet het niet zitten. Het parlement stemde voor een aanpassing van de wet om de eigen bijdrage te schrappen.