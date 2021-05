Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt, RIVM meldt 5586 gevallen

Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. Dat komt doordat in de weekenden minder mensen zich laten testen op het coronavirus.

Het aantal sterfgevallen steeg met 44. Vorige week dinsdag was dat aantal 32. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje geregistreerd bij het RIVM. Sterfgevallen in het weekeinde worden doorgaans in de loop van maandag doorgegeven en zijn dan op dinsdag terug te zien in de cijfers van het RIVM.