In hoger beroep ook 18 jaar cel opgelegd in zaak ‘tbs-moord’

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft dinsdag de 37-jarige Michael B. veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van een 72-jarige ex-tbs’er in Lelystad. De zaak staat bekend als tbs-moord. De straf in hoger beroep is gelijk aan het vonnis van de rechtbank in Lelystad.

Het slachtoffer werd op 20 april 2019 in zijn woning gedrogeerd, geslagen en gewurgd. Hij lag meerdere dagen dood in zijn appartement in wooncomplex Het Rode Klif in Lelystad voordat hij werd gevonden. Samen met een mededader zou B. het slachtoffer zo’n 8000 euro afhandig hebben gemaakt door hem bedragen te laten overmaken en zijn pincode af te kijken. Nadat het slachtoffer was gedood, gingen B. en zijn mededader ervandoor met onder meer een laptop, sieraden en bankpassen.

Het hof beschouwt dit als gekwalificeerde doodslag. De mannen hadden vooraf geen vooropgezet plan om de oudere, kwetsbare man te doden, maar wilden ermee de diefstal verhullen. Ze hadden de man gedrogeerd en als de man wakker zou worden zou hij erachter komen dat ze zijn bankrekening hadden geplunderd. ‘Verdachte is gewetenloos geweest in zijn handelen door uit winstbejag het slachtoffer om te brengen”, stelt het hof.

De drie mannen kenden elkaar uit de tbs-instelling Oostvaarderskliniek in Almere. Het slachtoffer had een verleden als zedendelinquent, maar deed destijds vrijwilligerswerk in de tbs-kliniek. De mededader Jan van K. kreeg van de rechtbank ook achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging, hij heeft zijn hoger beroep later ingetrokken.