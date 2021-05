Schaakrubriek: Basmania, op een vlotte en aangename manier behandeld

Het is niet waarschijnlijk dat één van beiden gebruik gaat maken van een opening uit het boek van Basman en Welling: ‘U cannot be serious! Avant-garde Strategy in Chess’ van Thinkers Publishing (€ 29,95). In het laatste kwart van de negentiende eeuw was Michael Basman een schaker die de schaakwereld in beroering bracht met zo op het oog bizarre openingen, zowel met wit (1.a3 1.g4) als met zwart (1.e4 a6). Overigens waren er in de negentiende eeuw ook wel spelers die deze zetten speelden, zeker bij het zogenaamde koffiehuis-schaak, maar die werden dan vervolgens afgevoerd naar een inrichting. Basman kreeg veel hoon over zich uitgestort van de zogenaamde deskundigen en andere schakers maar ook lof van niema..

