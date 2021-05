Politiebonden dinsdagmiddag om tafel met Grapperhaus over cao

De politiebonden praten dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur verder met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de cao-onderhandelingen, de werkdruk van de politie en hun wens om met voorrang gevaccineerd te worden tegen corona. Het overleg duurt naar verwachting tot zeker 17.00 uur en is op het kantoor van het ministerie in Den Haag.

De minister en de bonden zitten al maanden in een impasse over een loonsverhoging. Vanuit de overheid is een verhoging met 1,3 procent aangeboden en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro. De bonden willen een verhoging met 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van 350 euro en 300 euro. Omdat het kabinet volgens de bonden niet is gekomen met ‘een acceptabele loonsverhoging’ wordt er al maanden actiegevoerd. De nieuwe cao had januari van dit jaar moeten ingaan.

Zondagochtend overwogen de politiebonden nog een staking tijdens de wedstrijd van Feyenoord en Ajax, om zo druk uit te oefenen. Het kabinet deed de vakbonden toen een handreiking tijdens een door de gemeente Rotterdam aangespannen kort geding. De bonden spraken vervolgens zondagmiddag al met Grapperhaus tijdens een uur durende videovergadering.

Zwaarste acties ooit

Bij de vorige cao-onderhandelingen voerde de politie stevig actie. De bonden dreigden toen zelfs met de zwaarste acties ooit: een heel weekeinde alleen nog bij echte nood uitrukken. Die gingen op het laatste moment niet door, in september 2018 werd toch nog een akkoord gesloten.

Het korps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland.