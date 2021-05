Belastingdienst telt recordaantal van bijna 10 miljoen aangiften

Bijna 10 miljoen Nederlanders hebben de afgelopen periode aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting over 2020. Volgens de Belastingdienst is het niet eerder voorgekomen dat er zoveel aangiftes binnenkwamen in de periode die daarvoor is gegeven. Mensen hadden vanwege een eerdere storing op de site van de Belastingdienst een week langer de tijd voor hun aangifte.