Meerdere doden na schietpartij op school in Rusland

Een 19-jarige man is opgepakt voor de schietpartij in Kazan, een stad op bijna 800 kilometer ten oosten van Moskou. Over zijn motief is nog niets bekend. Meerdere Russische persbureaus meldden eerder dat een tweede schutter was doodgeschoten, maar de lokale autoriteiten zeggen nu dat er geen bewijs is dat de aangehouden man een handlanger had.

Van de verdachte is bekend dat hij geregistreerd stond als wapenbezitter. In een reactie op de schietpartij belooft de Russische president Vladimir Poetin de vuurwapenwetten in het land te herzien. Ook heeft de president zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Hogere verdiepingen

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse bij de school, waar volgens getuigen leerlingen uit hogere verdiepingen zijn gesprongen. Tijdens de schietpartij waren bijna achthonderd mensen in het gebouw. De lokale autoriteiten hebben uit voorzorg de beveiliging bij alle onderwijsinstellingen in de stad opgeschaald. De lessen zijn afgelast.

Schietpartijen komen in Rusland zelden op onderwijsinstellingen voor. Het laatste grootste incident was in 2018 op de door Rusland geannexeerde Krim. Er werden negentien mensen gedood voordat de dader zichzelf doodschoot.