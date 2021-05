Crisis zadelt HEMA op met verlies van 215 miljoen euro

Volgens HEMA was 2020 een van de meest uitdagende jaren uit de geschiedenis van het bedrijf. De verplichte winkelsluitingen zorgden ervoor dat de omzet van de onderneming met 15,5 procent daalde tot krap 1,1 miljard euro. Het bedrijfsresultaat zakte met twee derde in.

Dat veel mensen vanwege de crisis online shopten, was ook bij HEMA goed te merken. De onlineomzet verdubbelde in vergelijking met een jaar eerder.

Vertrouwen voor de toekomst

HEMA meldt verder dat de omzet sinds eind april, toen de winkels met inachtneming van de coronaregels weer open mochten, boven het niveau van voor de crisis ligt. Volgens de onderneming geeft dit vertrouwen voor de toekomst.

Eerder dit jaar werd de overname van HEMA door Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom afgerond. Eind vorig jaar lukte het de kopers vervolgens om honderden miljoenen euro’s aan bankfinanciering te regelen. Ook werden er afspraken gemaakt over een nieuwe doorlopende lening. HEMA hoeft hierdoor flink minder aan rentelasten te betalen.

Tot halverwege vorig jaar was HEMA nog in van miljardair Marcel Boekhoorn. Later kwam de keten in handen van een groep schuldeisers.