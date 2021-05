Verenigde Naties en Arabische Liga laken geweld in Israël

De Arabische Liga heeft in de Egyptische hoofdstad Caïro spoedberaad gevoerd over het geweld in Oost-Jeruzalem en Gaza. De liga noemde Israëlische luchtaanvallen ‘willekeurig en onverantwoordelijk”. De voorzitter van de liga, Ahmed Aboul Gheit, zei dat Israël ‘de gevaarlijke escalatie’ in Oost-Jeruzalem heeft veroorzaakt. In de stad zijn onlusten uitgebroken naar aanleiding van een nieuwe poging Arabische bewoners van een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem uit te zetten om hun woningen over te dragen aan Joodse kolonisten.

Protesten hiertegen leidden afgelopen week tot massale protesten vooral rond de al-Aqsamoskee in Jeruzalem. De beweging Hamas die de Gazastrook controleert, reageerde met raketaanvallen op delen van Israël. Israël voerde vervolgens een reeks luchtaanvallen uit op de Gazastrook.