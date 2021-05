Doden en gewonden bij luchtaanvallen op Gazastrook

De Gazastrook is een van de dichtstbevolkte plaatsen ter wereld met circa twee miljoen inwoners op slechts 365 vierkante kilometer. De luchtaanvallen werden uitgevoerd nadat de Palestijnse beweging die de strook beheerst, Hamas, Israël had bestookt met circa 250 raketten. Daarbij zijn volgens Israëlische media maandag in de stad Ashkelon zeker zeven gewonden gevallen.

Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat vooralsnog 140 keer doelen in de Gazastrook gericht zijn aangevallen. Israël zou meer luchtaanvallen uitvoeren en sommige media speculeren dat wordt overwogen de strook weer met grondtroepen binnen te vallen. Hamas heeft gedreigd van Ashkelon ‘een hel’ te maken als Israël doorgaat met aanvallen.

Hamas begon met het bestoken van Israël als een reactie op de hevige onlusten in Jeruzalem. Palestijnen betogen sinds het weekeinde vooral rond de al-Aqsamoskee tegen nieuwe onteigeningen en uitzettingen van Arabische inwoners in het in 1967 door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Circa zestig oorspronkelijke bewoners van de Arabische wijk Sheikh Jarrah moeten hun huizen uit om plaats te maken voor Joodse kolonisten.