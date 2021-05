AEX zakt onder 700 punten door uitverkoop in techsector

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag gebukt onder een verkoopgolf in met name de technologiesector. Grote techbedrijven als ASMI, ASML, Besi, Prosus en Adyen raakten uit de gratie bij beleggers na de flinke koersverliezen onder Amerikaanse en Aziatische sectorgenoten. Ook de zorgen over de inflatie staken de kop weer op en wakkerde de vrees aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal moeten verhogen om de economie af te remmen. Een hogere rente is vooral ongunstig voor de aandelen van sterk groeiende techbedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent in het rood op 699,38 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 1045,21 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,7 procent.

De inflatievrees werd verder aangewakkerd door een sterker dan verwachte stijging van de Chinese producentenprijzen in april. De snel stijgende kosten voor grondstoffen hebben de prijzen die Chinese producenten voor hun goederen rekenen in het snelste tempo doen oplopen sinds oktober 2017.

Grondstoffen

Bij grondstoffen is wereldwijd sprake van een grote vraag en een tekort aan aanbod. Extra kosten voor fabrieken zullen naar verwachting worden doorberekend aan onder andere de detailhandel. De consumentenprijzen in China stegen desondanks vorige maand iets minder sterk dan verwacht. Later deze week worden inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en Europa bekendgemaakt.

Alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak verloren terrein. Staalproducent ArcelorMittal was de grootste verliezer met een min van 3,5 procent. Chipbedrijf ASMI volgde met een verlies van 3,2 procent. Fintechbedrijf Adyen, chiptoeleverancier Besi en techinvesteerder Prosus zakten tot 3 procent.

Aalberts

In de MidKap daalde Aalberts 1,1 procent na een handelsbericht. De industrieel toeleverancier zag de omzet op eigen kracht in de eerste vier maanden van dit jaar met 15 procent groeien. Het orderboek nam tot eind april met 30 procent toe. Het bedrijf liet verder weten geen serieuze problemen te ondervinden in de aanvoer van grondstoffen.

In Frankfurt zakte Thyssenkrupp dik 4 procent. Het Duitse industriële concern schroefde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar opnieuw op dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. Het bedrijf verwacht echter dit jaar nog altijd verlies te lijden.

De euro was 1,2125 dollar waard, tegenover 1,2169 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 64,42 dollar. Brentolie daalde ook 0,9 procent in prijs, tot 67,73 dollar per vat.