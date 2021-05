Eerste besmetting in 2 maanden in Australische deelstaat Victoria

In de Australische deelstaat Victoria is dinsdag voor het eerst in meer dan twee maanden tijd een vermoedelijk lokaal opgelopen besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Het gaat om een man van in de dertig. Hij was recentelijk teruggekeerd uit het buitenland en twee weken in quarantaine gegaan in de deelstaat Zuid-Australië. Nadat hij deze had afgerond en negatief was getest, reisde hij door naar Victoria. Afgelopen weekend kreeg de man griepachtige verschijnselen.

Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten is nog niet bekend wanneer de man zijn quarantaine had afgerond. De autoriteiten onderzoeken hoe hij besmet is geraakt.

Onder controle

Australië heeft de uitbraak van het coronavirus grotendeels onder controle gehouden door strenge lockdowns, grenscontroles en snelle contactopsporingssystemen. In het land zijn minder dan 30.000 coronagevallen en 1000 coronadoden vastgesteld sinds het begin van de pandemie. Sinds het begin van het jaar zijn vele dagen zonder besmettingen genoteerd.

Australië sloot in maart 2020 de grenzen voor alle reizigers, met uitzondering voor Australische burgers en mensen met een permanente verblijfsvergunning. Reizigers die vanuit het buitenland arriveren moeten twee weken lang op eigen kosten in quarantaine in een hotel.

Sinds kort geldt een uitzondering voor reizigers uit Nieuw-Zeeland, waarmee Australië een reisbubbel heeft. Deze werd vorige week echter gepauzeerd nadat in Sydney iemand positief testte op het virus. Het is nog onduidelijk of dat nu opnieuw gaat gebeuren.