‘Weer bijna net zoveel vacatures als normaal’

Het aantal vacatures ligt bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers. Ook in de toerismesector zijn er afgelopen maand wat vacatures bijgekomen.

Eind vorige maand stonden op Indeed.com bijna 6 procent minder vacatures dan in dezelfde periode voor de pandemie gebruikelijk was. Daarmee blijft de vacaturemarkt aantrekken, nadat deze zich rond juni vorig jaar op een dieptepunt bevond. Toen waren er ongeveer 40 procent minder vacatures dan normaal.

Volgens een woordvoerder leiden de versoepelingen van de coronamaatregelen tot nieuwe vacatures. ‘Als het herstel op deze wijze doorzet, duurt het niet lang meer voordat we op het niveau van voor de coronacrisis zitten”, zegt ze. Indeed zag het aantal vacatures voor arbeidsbemiddelaars afgelopen maand ook fors toenemen, volgens het bedrijf een goed teken voor de werkgelegenheid.

Reissector

Hoewel de reissector nog steeds meer dan een derde minder vacatures heeft uitstaan dan normaal, staat hij er beter voor dan vorige maand. Toen waren er nog bijna de helft minder vacatures dan normaal. Het uitzicht op vakanties met een vaccinatiepaspoort heeft daaraan bijgedragen, denkt Indeed.

Onder de nieuwe vacatures zitten onder meer banen als gastheer of gastvrouw en als reisleider. Volgens topman Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR is een derde van het personeel in de reisbranche sinds de coronapandemie vertrokken. Maar omdat komende zomer waarschijnlijk maar ‘30 tot 50 procent van het normale aantal reizen’ zal worden georganiseerd, hoeft dat volgens hem niet tot capaciteitsproblemen te leiden.

Indeed is naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland en de rest van de wereld. Het bedrijf helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen bij het vinden van werk en heeft miljoenen vacatures.