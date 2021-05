Republikeinen stemmen woensdag over positie dochter Cheney

Cheney is een van de weinigen binnen de Republikeinse Partij die vindt dat ‘Trump zijn verlies in de eerlijk verlopen Amerikaanse verkiezingen moet erkennen”. Ook heeft ze gezegd dat Trump verantwoordelijk is voor de bestorming van het Congres door zijn aanhangers.

De Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zei maandag in een brief dat de partij zich moet focussen op de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar, in plaats van een debat te voeren over loyaliteit aan Trump. ‘Elke dag waarop het verleden wordt bekrachtigd, is een dag minder waarop we de toekomst kunnen pakken”, schreef hij. ‘Het is duidelijk dat er iets moet veranderen”, aldus McCarthy, die aangaf dat woensdag een stemming zal plaatsvinden over de plek van Cheney.

Trump, McCarthy en de nummer twee in het Huis, Steve Scalise, steunen alle drie openlijk afgevaardigde Elise Stefanik voor Cheney’s baan, de nummer 3-positie van de Republikeinen in het Huis. Stefanik is een 36-jarige Republikein uit de staat New York. Haar status in de partij steeg nadat ze Trump agressief verdedigde tijdens hoorzittingen in het Congres in de aanloop naar zijn afzettingsprocedure in 2019.

‘De Republikeinen in het Huis hebben een enorme mogelijkheid om stoker Liz Cheney in te ruilen voor de begaafde spreker Elise Stefanik”, zei Trump maandag in een verklaring.