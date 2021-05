Industriële ondernemers verwachten dit jaar meer te investeren

Ondernemers in de industrie verwachten dat zij dit jaar meer zullen investeren in gebouwen, machines, vervoersmiddelen, computers en andere materiële zaken. Vorig jaar zijn vanwege de coronacrisis veel investeringen uitgesteld en die worden nu alsnog gedaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De industriële ondernemers verwachten 6 procent meer te investeren in 2021 dan een jaar eerder. Hierbij is alleen gevraagd naar investeringen in kapitaalgoederen die langer meegaan, in de regel zeker meer dan een jaar.

Bedrijven in de transportmiddelen verwachten dat de investeringen met bijna 90 procent omhoog zullen gaan. Dat is de grootste verwachte stijging van alle industriesectoren. Ook ondernemers die zich bezig houden met grafisch werk, papier, textiel, kleding, leer, voedings- en genotsmiddelen, elektra en machines verwachten meer geld in hun bedrijf te steken. Enkele industriële sectoren verwachten juist minder te investeren. Dat zijn raffinaderijen, bedrijven in de chemie en ondernemers die werken met metaal, hout en bouwmaterialen.