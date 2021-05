Rutte over nieuwe bestuursstijl: niet ineens alles veranderen

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte zei vorige maand ‘radicale ideeën’ te hebben over de nieuwe bestuursstijl en macht en tegenmacht. Maar in een interview met Nieuwsuur over deze nieuw politieke cultuur zegt hij niet het roer om te willen gooien. ‘Ik ga niet ineens alles anders doen. Ik ben heel trots op afgelopen tien jaar”, zei Rutte.

Wel komt hij met een paar voorstellen die moeten helpen de politieke problemen op te lossen. Als het kabinet een akkoord met maatschappelijke organisaties sluit, zoals het klimaatakkoord of het pensioenakkoord, moet het daarover eerst in debat met de Kamer over de hoofdlijnen. Het kabinet moet ‘vooraf mandaat van de Kamer’ hebben, vindt Rutte. Ook wil hij dat mensen die niemand te pakken krijgen bij overheidsorganisaties bij een losse club kunnen aankloppen.

Daarnaast moeten uitvoerders van de overheid, zoals de Belastingdienst, het UWV en DUO, meer maatwerk kunnen leveren. Dat betekent dat er meer ruimte is om specifieke gevallen individueel te behandelen, zodat burgers niet in de knel raken omdat hun situatie net anders is. De roep om maatwerk klinkt al lange tijd in politiek Den Haag, en was een van de aanbevelingen van de commissie-Bosman, die zich boog over problemen bij uitvoeringsorganisaties.

Door de geklapte verkenning, waar Rutte een hoofdrol in speelde, moet de VVD-leider het vertrouwen van andere partijleiders zien terug te winnen. Zijn VVD werd bij de verkiezingen opnieuw veruit de grootste partij, maar de kabinetsformatie lijkt door de politieke crisis volledig vastgelopen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het verslag van informateur Herman Tjeenk Willink. Daarna moet worden gekeken met welke partijen een nieuw kabinet te vormen is.