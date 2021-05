‘Belangrijke oliepijpleiding VS waarschijnlijk nog dagen plat’

Het duurt waarschijnlijk nog enkele dagen tot de belangrijkste oliepijplijn naar de Amerikaanse oostkust weer in bedrijf is. Het bedrijf Colonial Pipelines werd eind vorige week gehackt en zette uit voorzorg daarop een aantal systemen uit. Daardoor kwam de oliedistributie stil te liggen. De onderneming denkt dat de meeste systemen tegen het einde van deze week weer moeten werken.

De belangrijkste pijplijn van Colonial naar de oostkust loopt van de kust van de Golf van Mexico tot aan Linden in New Jersey, vlakbij New York. De pijp is goed voor bijna de helft van alle brandstoffen die naar dat deel van het land gaan. Onderweg wordt bijvoorbeeld ook de luchthaven van Atlanta, een van de drukste ter wereld, aangedaan.

Als de pijplijn nog enkele dagen afgesloten blijft, kunnen er verstoringen optreden. Door alle onrust zijn de benzineprijzen in de Verenigde Staten afgelopen dagen al met zo’n 6 dollarcent gestegen. Daarmee naderen ze het hoogste niveau sinds 2014.

Gijzelsoftware

De hackers maken gebruik van gijzelsoftware en eisen geld om de systemen vrij te geven. Daarnaast zouden ze gegevens hebben gestolen die ze dreigen openbaar te maken als het bedrijf niet betaalt. Of het bedrijf dat gaat doen is niet bekend. Een belangrijke beambte van de Amerikaanse overheid stelde dat het aan het bedrijf zelf is om daar een beslissing over te nemen. De overheid zou hierover geen advies hebben gegeven aan de onderneming.

Washington heeft vanwege de problemen al een regionale noodtoestand uitgeroepen. De VS willen dat de systemen van Colonial zo snel mogelijk weer werken en proberen ervoor te zorgen dat de impact van het incident beperkt blijft. Ook wordt onderzoek gedaan naar de hack. De autoriteiten proberen onder meer te achterhalen of de hackers banden hebben met de Russische overheid.