Hugo de Jonge: coronabubbel rond songfestival werkt

De coronabubbel rond het Eurovisie Songfestival doet zijn werk. In de afgelopen dagen zijn voor de deur van Rotterdam Ahoy duizenden tests afgenomen waarvan slechts een enkeling positief was. Dat zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maandag na afloop van een werkbezoek aan het songfestival.

"Dit is fantastisch", zo zei De Jonge nadat hij een rondleiding had gekregen en een stukje van de repetitie van Servië had gezien. "Uiteraard hadden we veel vertrouwen in de songfestivalorganisatie om dit event veilig neer te zetten maar in alles blijkt dat ze het tot in de puntjes georganiseerd hebben."

De positieve tests waren volgens De Jonge allemaal van mensen die zich voor het eerst bij Ahoy meldden, en daarmee nog geen kans hadden om anderen te besmetten. "Dus de bubbel werkt. Dat geeft niet alleen vertrouwen voor dit fantastische event maar ook de events die misschien nog moeten komen. Dit is het eerste grote meerdaagse evenement dat plaatsvindt in Nederland en ik denk dat we hier met z'n alleen heel erg naar hebben uitgekeken."

Ziekenhuizen

De Jonge maakt zich geen zorgen om extra druk op de ziekenhuizen door het toelaten van 3500 bezoekers per show. De Rotterdamse ziekenhuizen Maasstad en Ikazia waarschuwden daar vrijdag voor. De minister snapt hun zorgen maar benadrukt dat het songfestival veilig is. "Ik begrijp heel goed dat het in de ziekenhuizen nog steeds als heel druk en zwaar wordt ervaren en toch ligt de piek achter ons, de daling is ingezet en er komen betere tijden aan."

Het Eurovisie Songfestival is een Fieldlab-experiment, wat inhoudt dat er door de overheid en de sector wordt onderzocht hoe evenementen tijdens corona veilig georganiseerd kunnen worden. Daarbij kan het besluit van het kabinet om publiek toe te laten altijd tegen het licht gehouden worden, mochten de coronacijfers daarom vragen.