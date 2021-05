Wereldgezondheidsorganisatie bezorgd over Indiase coronavariant

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de zogenoemde Indiase variant van het coronavirus. De mutatie, die besmettelijker lijkt, wordt vanaf nu als wereldwijd probleem gezien. Mogelijk is de variant ook iets resistenter tegen vaccins.

Twee weken geleden waarschuwde de WHO nog niet te snel conclusies te trekken. Maar de organisatie vindt de in december ontdekte variant inmiddels zorgwekkend, vergelijkbaar met de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse mutanten.

Veel landen, waaronder Nederland, weren al weken vluchten uit India. In België eiste de Indiase variant al een dode in een verpleeghuis. Het aantal besmettingen in India steeg de afgelopen weken in sneltreinvaart.